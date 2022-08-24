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Twitter'ın güvenlik şefinden şok iddia: Twitter güvenlik hakkında yalan söylüyor

Elon Musk, Twitter'da güvenlik açıkları olduğunu söyleyerek sosyal medya uygulamasını almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter yönetimi Elon Musk'tan davacı olmuştu. Davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Twitter'ın eski güvenlik şefi uygulamanın güvenlik konusunda yalan söylediğini iddia etti.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:53
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:54
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Twitter'ın eski güvenlik şefi Peiter Zatko uygulamanın güvenlik konusunda yalan söylediğini iddia etti

Twitter'ın güvenlik şefinden şok iddia: Twitter güvenlik hakkında yalan söylüyor
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Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma girişiminden sonra platformdaki sahte hesap sayısı ve güvenlik durumu tartışma konusu yaratmıştı. Şirket Elon Musk’ı satın almaktan vazgeçtiği için dava etmiş ve dünyanın en zengin iş insanlarından Musk’ın yine Twitter üzerinden atmış olduğu bazı Tweetleri de delil olarak kullanmıştı.

Ocak ayında şirketten kovulan güvenlik şefi Peiter Zatko, Twitter hakkındaki davayı alt üst edecek yeni bir iddiaya imza attı. Zatko’ya göre Twitter, geçmişte güvenlik ile ilgili sorumsuzca davrandığı dönemler oldu ve bunu tüm kullanıcılarında gizledi.

Zatko, platformdan ayrılma sebebini güvenlik açıkları hakkında sessiz kalmayı reddetmek olarak tanımladı. Öyle ki Zatko geçtiğimiz ay Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Twitter’ı hissedarları aldatmakla ve belirli güvenlik standartlarını korumak için Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan bir şikayette bulundu.

Bu durumun Elon Musk ile Twitter yönetimi arasındaki dava sürecini etkileyeceği ifade edildi.

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Mehmet
24.08.2022 17:12
Twitter kullanmıyorum. İnstagram kullanmıyorum. Tiktok kullanmıyorum. Kafam rahat.  
 
ombudsman
24.08.2022 12:06
Kullanmayın kardeşim. Adamlar bu hıyar dese tuz alıp koşuyorsunuz. Bilgisayar ve telefon işletim sistemi yazılımı üretemiyoruz doğru dürüst.  
 
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