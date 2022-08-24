Twitter'ın güvenlik şefinden şok iddia: Twitter güvenlik hakkında yalan söylüyor

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma girişiminden sonra platformdaki sahte hesap sayısı ve güvenlik durumu tartışma konusu yaratmıştı. Şirket Elon Musk’ı satın almaktan vazgeçtiği için dava etmiş ve dünyanın en zengin iş insanlarından Musk’ın yine Twitter üzerinden atmış olduğu bazı Tweetleri de delil olarak kullanmıştı.

Ocak ayında şirketten kovulan güvenlik şefi Peiter Zatko, Twitter hakkındaki davayı alt üst edecek yeni bir iddiaya imza attı. Zatko’ya göre Twitter, geçmişte güvenlik ile ilgili sorumsuzca davrandığı dönemler oldu ve bunu tüm kullanıcılarında gizledi.

Zatko, platformdan ayrılma sebebini güvenlik açıkları hakkında sessiz kalmayı reddetmek olarak tanımladı. Öyle ki Zatko geçtiğimiz ay Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Twitter’ı hissedarları aldatmakla ve belirli güvenlik standartlarını korumak için Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan bir şikayette bulundu.

Bu durumun Elon Musk ile Twitter yönetimi arasındaki dava sürecini etkileyeceği ifade edildi.