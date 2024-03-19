Apple ve Google'dan ortaklık mı geliyor?

Kaynak: Bloomberg
Apple ve Google'dan ortaklık mı geliyor?
Apple ile Google’ın yapay zeka konusunda ortaklık yoluna gittiği iddia edildi.

Yapay zeka alanın epey bir yol kat eden Apple ve Google’ın ortaklık yapacağı öne sürüldü. Apple'ın, Google'ın Gemini adlı yapay zeka motorunu iPhone'a entegre etme konusunda görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Apple’ın ayrıca OpenAI ile de yakın zamanda görüşmeler yaptığı ve onların modelini kullanmayı düşündüğü de iddia edildi.

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ŞARTLAR BELLİ DEĞİL

Apple ve Google'ın, iPhone yazılımına yeni özellikler eklemek için Google'ın üretken yapay zeka modelleri seti olan Gemini'yi lisanslamak için aktif olarak görüşmeler yaptığını aktarıldı.

İki devin henüz bir anlaşmanın şartlarını belirlemediği veya nasıl uygulanacağını kesinleştirmediği de bildirildi.

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