İstanbul Sanayi Odası'ndan 'Yapay Zeka ile Yeni Dünya' semineri

İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirdiği “Yapay Zeka ile Yeni Dünya” Semineri’nde Logosoft CEO’su Nejat Saldanlı ve Microsoft MVP Onur Yüksektepeli, öğrenciler ile bir araya geldi. Yapay zekanın faydaları ve geleceği üzerine yapılan konuşmada ayrıca Microsoft 365 için tasarlanan Microsoft Copilot ürününün özellikleri tanıtıldı.

Dijital dönüşüme önem verdiklerini ve iş ortaklarıyla sürdürülebilir gelişimi hedeflediklerini belirten Saldanlı seminerde yaptığı konuşmada “Yapay zeka 2023’e damgasını vuran yeni bir süreç gibi dursa da aslında yapay zeka kavramı, bir çok kişinin bir şekilde kullandığı, insan zekası benzeri davranışlar gösteren bir yazılım. Bu yazılıma veriyi yorumlayabilmesi ve hatta karar verebilme yeteneği nedeniyle zeka diyoruz. Daha ileride duygulara da sahip olacağını düşünürsek yakın gelecekte tam olarak bir zekaya ulaşılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Logosoft Hakkında: 1992 Yılında Türkiye’nin ilk Microsoft dağıtıcısı olarak kurulan Logosoft, 1995 Yılında Logosoft, kardeş şirketi ile Türkiye’nin en büyük yerel ERP yazılımının dağıtıcılığına başladı. 2010 yılına kadar grup şirket olarak %85 pazar payı ile ERP çözümlerinde kanal geliştirdi. 2004 yılında, Microsoft’un yanında perakende, bayi ve kurumsal olmak üzere üç kanalda, farklı marka yazılım, donanım ve aksesuar ürün gruplarının dağıtımına başladı. 2006 Yılında çok daha verimli depo ve yükleme süreçlerine kavuştuğu, modern binasına yatırım yaptı. 2014 Yılında, Cloud çözümlerinin ilk adımı olan Microsoft SPLA dağıtıcılığına başladı. SPLA; özellikle Logosoft’un CSP ve diğer Cloud çözümlerine geçişini kolaylaştırdı 2015 ’in baslarında Cloud vizyonuyla, Ness Veri Merkezine yatırım yaptı. Ness Datacenter, 2015 yılında Microsoft COSN İş ortağı olarak; Türkiye’de Azure Pack üzerinden cloud servisleri sağlamaya başladı. 2017 Haziran’da Azure Stack Türkiye’de geçerli olduğunda; Ness Datacenter çözümlerini Logosoft bayileri dilekleri zaman platform üzerinden satın alabilecekler. Logoosft bayileri; Azure Stack ile Cloud Platform aracılığıyla; 7/24 sanal makine konfigürasyonları yapabilirler. 2016 Yılında SAP Business One ile; dünyada ilk defa dağıtıcı modelinde kontrat imzalandı. Bu anlaşma ile Logosoft; Türkiye lokalizasyonun tek yetkilisi olarak cloud ve On Premise iş ortakları yetiştirmektedir.