Google Mesajlar’a büyük yenilik geliyor. İşte detaylar

Kaynak: Shift Delete
Google Mesajlar’a büyük yenilik geliyor. İşte detaylar
Google Mesajlar, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Google Mesajlar uygulaması, kapsamlı bir güncelleme yapıyor. Artık kullanıcılar, göndermiş oldukları mesajları kolayca düzenleme avantajına sahip olacaklar. Bu yeniliğin kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştireceği vurgulanıyor.

Yazım hatalarını ya da kullanmaktan vazgeçtikleri ifadeleri anında değiştirme olanağı elde eden kullanıcılar, diğer birçok mesajlaşma uygulamasında mevcut olan bu özelliğin Google Mesajlar’a da gelmesi için uzun süredir çalışma sürdürüyordu.

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GÜNCELLEME İLE YENİLENECEK

Kullanıcıların, mesaj düzenleme özelliğini kullanabilmeleri için, değiştirilmek istenen mesaja basılı tutulduktan sonra kalem ikonuna tıklanması lazım. Ancak bu yeniliğin tam olarak oturup stabil hale gelmesi biraz daha süreceği tahmin ediliyor. Ayrıca bu fonksiyonun kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi için, iki tarafın da düzenleme seçeneğini aktif hale getirmesi gerekiyor.

Google’ın bu güncelleme üzerinde geçtiğimiz yıldan beri çalıştığı bilinmekteydi. Mesaj düzenleme özelliğini beta aşamasında test eden bazı kullanıcılar, bunun gayet kolay ve pratik bir işlem olduğunu belirtti. Elde edilen ilk bilgilere göre, bir mesaj gönderildikten 30 dakika sonraya kadar değiştirilebilecek.

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Ayrıca Google ilgili mesajın tüm değiştirilme geçmişini de belirtecekken, bu durumun kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştireceği düşünülüyor.

Ancak bu yeniliğin sağlıklı şekilde entegre edilmesi için bir süre daha gerektiği düşünülüyor. Uygulamayı test eden birçok kişi, düzenledikleri bazı mesajların sanki yeni bir mesajmış gibi karşı tarafa gitmesinden şikayetçi. Güncellemenin beta halinin, önümüzdeki ay içinde herkesin kullanımına açılması bekleniyor.

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