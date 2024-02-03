İlk Apple Vision Pro satışı gerçekleşti

Kaynak: Haber Merkezi
İlk Apple Vision Pro satışı gerçekleşti
Apple, yedi yıl aradan sonra ilk yeni ürünü olan Vision Pro'yu bugün ABD mağazalarında resmi olarak satışa sundu. New York’taki ünlü Fifth Avenue’da Apple mağazasının ilk Vision Pro müşterisi dışarı çıkınca aniden Apple çalışanlarının alkış ve tezahüratını aldı.

Apple firmasının ürettiği karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ülke genelindeki Apple Mağazaları'nda satışa sunuldu ve birçok istekli müşteri, yıllardır piyasaya sürülen en yenilikçi teknoloji ürünlerinden biri olarak gösterilen ürüne ilk sahip olabilmek için kuyruk oluşturdu.

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Cuma sabahı Apple'ın New York City Flagship Mağazası'nda, CEO Tim Cook, 8:00'de başlayan lansman öncesi mağazaya bekleyen müşterileri selamladı. Onlarla tokalaştı ve çalışanların alkışları eşliğinde selfie çekti. Lansman öncesi sıraya giren yaklaşık 200 kişi arasında dünyanın dört bir yanından gelen müşteriler de bulunuyordu.

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Mağazalarda ilk gelenlere özel olarak ilk hizmete geçme demosu yapma imkanı da bulunuyor.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, fiyatı hakkında da tartışmalar çıktı. Yüksek fiyatı 'isteyen herkesin' satın alamayacağını gösterse de Apple CEO'su Tim Cook, bu fiyatı 'yarının teknolojisini bugüne getiren bir cihaz' için doğru buluyor.

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APPLE VISION PRO İLK UZAMSAL BİLGİSAYAR

Apple’ın ilk Vision Pro’su, 2 Şubat'ta ABD'de satışa çıktı. Resmi açılışa katılan Cook, cihazın 3 bin 500 dolardan satışa çıkması hakkındaki eleştirilere cevap verdi. CEO, fiyatlandırmanın doğru yapıldığını çünkü ürünün şu anda 5 bin patente sahip olduğunu ve çok daha farklı özelliklerin ekleneceğini bu yüzden cihazın o fiyattan daha düşük olamayacağını belirtti.

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Cook'un açıklamasına göre bunun yanında cihaz uzamsal bilgisayar olduğundan dolayı farklı şekillerde de kullanmak mümkün olacak.

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