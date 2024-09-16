Apple Watch'ın beklediği onay geldi

Geçtiğimiz haftaki iPhone 16 etkinliğinde duyurulan özellik , yakında çıkacak watchOS 11 sürümünün bir parçası olarak gelecek. Etkinleştirildikten sonra, bir kullanıcının bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını belirlemek için 30 günlük bir süreye yayılmış 10 gecelik uyku izleme verisi gerekiyor. Bu süre zarfında, yerleşik ivmeölçeri kullanarak gecelik uyku bozuklukları hakkında da içgörüler sunuyor.

FDA bu özelliği "uyku apnesi riskini değerlendirmek için reçetesiz satılan bir cihaz" olarak sınıflandırıyor. Apple, eklemenin bir teşhis aracı olmadığını hemen belirtiyor. Aksine, kullanıcıları bir sağlık uzmanından resmi bir teşhis almaya yönlendirecek. Gece boyunca solunumun sığlaşmasına veya tekrar tekrar durmasına neden olan bu durum, çeşitli farklı semptomlarla ilişkilendiriliyor. Mayo Clinic, bunun uykusuzluğa, baş ağrılarına, gündüz uykululuğuna ve diğer uzun vadeli rahatsızlıklara neden olabileceğini belirtiyor.

Apple, bu özelliği sunan ilk tüketici elektroniği firması değil. Withings, bir süredir cihazlarda uyku apnesi tespiti sunuyordu, Samsung ise daha önce Galaxy Watch serisi için FDA onayı almıştı.

Bu özellik, Apple Watch'larda kan oksijen tespiti özelliğinin ABD'de devam eden bir patent anlaşmazlığı nedeniyle devre dışı bırakılmasının ardından geliyor.