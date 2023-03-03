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Apple'dan dev zam kararı. Bir tek o model hariç

Teknoloji devi Apple tarafından, iPhone 14 serisi dışındaki iPhone modelleri için garanti dışı pil servisi ücretinin artırıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:32
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Apple'dan dev zam kararı

Apple'dan dev zam kararı. Bir tek o model hariç
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Milli Gazete'nin haberine göre, Apple, iPhone 14 serisi dışındaki iPhone modelleri için garanti dışı pil servisi ücretinin artırıldığını açıkladı.

Şirket, iPhone tamir ve servis sayfasına bir not ekledi ve 1 Mart'tan itibaren batarya servis ücretlerinin artacağını duyurdu.

"Şu anda garanti kapsamı dışında, pil servis ücreti Şubat 2023'ün sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iPhone 14 öncesi tüm iPhone modelleri için garanti dışı pil servis ücreti 540 artırılacaktır. Açıklamalar yayınlandı.

iPhone pil değişim oranları şu şekildeydi:

iPhone 13 serisi: 1.939 TL
iPhone 12 serisi: 1.939 TL
iPhone 11 serisi: 1.939 TL
iPhone X serisi: 1.939 TL
iPhone 8 serisi: 1.559 TL
iPhone 7 serisi: 1.559 TL
iPhone 6 serisi: 1.559 TL
iPhone SE serisi: 1.559 TL

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