Apple'dan dev zam kararı. Bir tek o model hariç

Milli Gazete'nin haberine göre, Apple, iPhone 14 serisi dışındaki iPhone modelleri için garanti dışı pil servisi ücretinin artırıldığını açıkladı.
Şirket, iPhone tamir ve servis sayfasına bir not ekledi ve 1 Mart'tan itibaren batarya servis ücretlerinin artacağını duyurdu.
"Şu anda garanti kapsamı dışında, pil servis ücreti Şubat 2023'ün sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.
1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iPhone 14 öncesi tüm iPhone modelleri için garanti dışı pil servis ücreti 540 artırılacaktır. Açıklamalar yayınlandı.
iPhone pil değişim oranları şu şekildeydi:
iPhone 13 serisi: 1.939 TL
iPhone 12 serisi: 1.939 TL
iPhone 11 serisi: 1.939 TL
iPhone X serisi: 1.939 TL
iPhone 8 serisi: 1.559 TL
iPhone 7 serisi: 1.559 TL
iPhone 6 serisi: 1.559 TL
iPhone SE serisi: 1.559 TL