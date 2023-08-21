Apple'dan iPhone kullanıcılarına kritik uyarı: Şarj olan bir iPhone'un yanında sakın uyumayın

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Apple, iPhone sahipleri için cihazları şarj olurken yanında uyumamaları gerektiği konusunda uyardı.

Apple yaptığı açıklamada, "Şarj kablosuna bağlı bir cihazın yanında uyumak yangın, elektrik çarpması, yaralanma, akıllı telefon veya maddi hasara yol açabilir." ifadelerini kullanarak telefonların her zaman iyi havalandırılan bir odada şarja bırakılmasını tavsiye etti.

TELEFONU YASTIĞIN ALTINA KOYMAYIN

Apple, telefonun battaniye ya da yastık altında şarj edilmesinin de cihazın hızlı bir şekilde arızalanmasına yol açabileceği için risk oluşturduğunu belirterek "Cihaz bir güç kaynağına takılıyken aygıtın, güç adaptörünün veya kablosuz şarj cihazının üzerinde uyumayın ya da bunları bir battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın." açıklamalarında bulundu.

Şirket ayrıca, bazı ucuz aksesuarlar Apple'ın güvenlik standartlarını karşılamayabileceğinden, üçüncü taraf şarj cihazlarının kullanılması durumunda yangın riskinin arttığının da altını çizdi.