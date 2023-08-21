Apple'dan iPhone kullanıcılarına kritik uyarı: Şarj olan bir iPhone'un yanında sakın uyumayın

Apple, kullanıcılarını telefonlarının yanında uyumamaları gerektiği konusunda uyardı. "Şarj kablosuna bağlı bir cihazın yanında uyumak yangın, elektrik çarpması, yaralanma, akıllı telefon veya maddi hasara yol açabilir" dedi.

Apple'dan iPhone kullanıcılarına kritik uyarı: Şarj olan bir iPhone'un yanında sakın uyumayın

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Apple, iPhone sahipleri için cihazları şarj olurken yanında uyumamaları gerektiği konusunda uyardı.

Apple yaptığı açıklamada, "Şarj kablosuna bağlı bir cihazın yanında uyumak yangın, elektrik çarpması, yaralanma, akıllı telefon veya maddi hasara yol açabilir." ifadelerini kullanarak telefonların her zaman iyi havalandırılan bir odada şarja bırakılmasını tavsiye etti.

TELEFONU YASTIĞIN ALTINA KOYMAYIN

Apple, telefonun battaniye ya da yastık altında şarj edilmesinin de cihazın hızlı bir şekilde arızalanmasına yol açabileceği için risk oluşturduğunu belirterek "Cihaz bir güç kaynağına takılıyken aygıtın, güç adaptörünün veya kablosuz şarj cihazının üzerinde uyumayın ya da bunları bir battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın." açıklamalarında bulundu.

Şirket ayrıca, bazı ucuz aksesuarlar Apple'ın güvenlik standartlarını karşılamayabileceğinden, üçüncü taraf şarj cihazlarının kullanılması durumunda yangın riskinin arttığının da altını çizdi.

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı Güncel
Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
GATA'da iğneden ipliğe hiçbir şey kalmadı: Parmağı kopan vatandaştan malzeme istendi! Bir zamanların en köklü hastanelerindendi Güncel
GATA'da iğneden ipliğe hiçbir şey kalmadı: Parmağı kopan vatandaştan malzeme istendi! Bir zamanların en köklü hastanelerindendi
Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı Güncel
Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı
Ekvador'da seçim ikinci tura kaldı Dünya
Ekvador'da seçim ikinci tura kaldı
FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var Güncel
FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var
Öldü sanılan çocuk yürüyerek geldi Güncel
Öldü sanılan çocuk yürüyerek geldi
CHP’de Ankara için Mansur Yavaş’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP’de Ankara için Mansur Yavaş’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kulislerden sızdı