Apple'ın yeni AirTag 2'si bagaj takip teknolojisiyle geliyor

2021 yılında tanıtılan ilk AirTag, pandemi sonrası artan seyahat ve kaybolan bagaj talepleriyle mükemmel bir uyum sağlamıştı. Apple, kullanıcıların bagajlarının güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre, AirTag 2’nin üretim testleri başarılı bir şekilde ilerliyor ve üç önemli alanda iyileştirmeler içeriyor.

İlk büyük yenilik, AirTag 2’de kullanılan yeni bir ultra geniş bant çipi. Bu çip, AirTag’in bulunduğu yerin tespit edilme hassasiyetini üç kat artıracak. İlk nesil AirTag’in menzili 10-30 metre arasında iken, yeni modelde bu mesafe 30-90 metreye çıkacak.

AİRTAG 2'NİN MENZİL VE DOĞRULUK GELİŞTİRMELERİ

Yeni AirTag, genişletilmiş menzil ve daha yüksek doğruluk için yeni bir kablosuz çip de kullanacak. Bu iyileştirmeler, iPhone gibi Apple cihazlarının daha az bulunduğu bölgelerde bile konum tespiti yaparken daha etkili olmayı sağlayacak. Apple’ın "Find My" ağı, Bluetooth teknolojisiyle geniş bir kullanıcı kitlesiyle destekleniyor, ancak bu tür daha az kalabalık bölgelerde de AirTag’in izlenebilirliğini artıracak.

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AİRTAG GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AirTag’lerin, kullanıcıların izinsiz olarak takip edilmesine neden olabilecek potansiyel sorunları gündeme getirmişti. Apple, bu endişeleri gidermek amacıyla, yeni AirTag 2’de gizlilik önlemlerini güçlendirecek. Anti-stalking özellikleri, Apple’ın gizliliği her zaman ön planda tutma yaklaşımının bir parçası olarak geliştirilecek.

QANTAS VE APPLE İŞBİRLİĞİ

Apple, Qantas havayolu şirketiyle işbirliği yaparak, AirTag teknolojisini uçuş deneyimine entegre etmeyi hedefliyor. Seyahat edenlerin kaybolan bagajlarını AirTag aracılığıyla takip edebilmeleri için Qantas’ın mobil uygulamasına yeni özellikler eklenmesi planlanıyor. Bu işbirliği, 2025’in başlarında faaliyete geçmesi bekleniyor.

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