Yarışma, Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. 25 yaşındaki moda tasarımı mezunu manken Fatima Bosch, tacını geçen yılın birincisi Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig’den aldı.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 1

İkincilik ev sahibi Tayland’ın güzeli Praveenar Singh’in, üçüncülük Venezuelalı Stephany Abasali’nin, dördüncülük Filipinli Ahtisa Manalo’nun, beşincilik ise Fildişi Sahili’nden Olivia Yace’nin oldu.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 2

Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, sonuçların ardından sosyal medyada yayınladığı videoda şu açıklamayı yaptı: "Çok çabaladık, emek verdik. O yüzden mutluyum, hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 3

Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere"

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 4

Mayolu turun ardından ilk 30’a giren isimler 12’ye, ardından 5’e indirildi. Finalistlere küresel sorunlar ve Miss Universe platformunu genç kızları güçlendirmek için nasıl kullanacakları soruldu.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 5

Taç kazanan Fatima Bosch kapanış konuşmasında şunları söyledi: "Özgünlüğünüzün gücüne inanın. Hayalleriniz önemli, kalbiniz önemli. Kimsenin sizi değerinizden şüphe ettirmesine asla izin vermeyin"

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 6

Yarışma haftası boyunca skandallar peş peşe geldi. En büyük kriz, Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil’in canlı yayında Fatima Bosch’u “Aptal” diye azarlaması ve güvenlik çağırarak salondan attırmaya kalkmasıydı.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 7

Diğer güzeller dayanışma için salonu terk etti. Olay dünya çapında tepki çekti; Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da duruma sert çıktı.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 8

Nawat gözyaşlarıyla özür diledi ancak görevden alındı.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 9

Finale saatler kala jüri üyesi besteci Omar Harfouch istifa etti ve “Resmi jüri kandırılıyor, ilk 30’u gizli bir ekip çoktan seçti. Böyle maskaralığın parçası olmayacağım” dedi.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 10

Aynı gün Fransız futbolcu Claude Makélélé de “kişisel nedenler” göstererek çekildi.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 11

Organizasyon iddiaları yalanladı.Gelecek yılki Miss Universe yarışması Puerto Rico’da düzenlenecek.

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 12

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 13

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi - Resim : 14

Hürrem Sultan gibi sahneye çıktı: Türkiye güzeli Ceren Arslan Kainat Güzellik Yarışması'na damga vurdu!Hürrem Sultan gibi sahneye çıktı: Türkiye güzeli Ceren Arslan Kainat Güzellik Yarışması'na damga vurdu!Magazin
Serinlemek istedi! Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hastanelik olduSerinlemek istedi! Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hastanelik olduMagazin