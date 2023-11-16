Ara öğün neden tüketilmeli

Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve dengeli kilo sahibi olmak için ara öğün tüketme alışkanlığı edinmeliyiz, diyerek uyarıyor. Peki, bunu neden söylüyorlar? İşte yanıtı...

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Ara öğün neden tüketilmeli

Sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı, sağlıklı bir yaşam için gün içerisinde 3 ana öğün, 2–4 kez ara öğün tüketmeyi alışkanlık haline getirmek gerekir.Ara öğün alışkanlığı olan kişilerde kan şekeri dengede kalır.Kişi gün içerisinde açlık hissetmez ve böylece farketmeden besin alımları azalır.

Ara öğünler, sonraki ana öğünlerde daha az besin tüketimini sağlayarak, günlük kalori alımını dengeler ve vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. Ara öğün alan kişide sık sık dengeli beslenmek, alışkanlık haline geldiği için metabolizma hızı da artar. Metabolizma hızının artmasına bağlı olarak da kilo kaybı hızlanır.
Ayrıca kişide tatlı krizleri azaldığı/ortadan kalktığı için kişi yüksek kalori içeren çikolata veya diğer ağır tatlıları tüketmeyerek daha az kalori almış olur.

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