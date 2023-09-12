Ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatilini hangi güne denk geliyor?

Okulların 11 Eylül’de ders zilini çalmasının ardından ilk ara tatilin ne zaman olduğu merak ediliyor. Kasım ayına denk gelen ilk ara tatilin hafta sonuyla birleşerek 9 gün olacak. Peki, ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatilini hangi güne denk geliyor?

Ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatilini hangi güne denk geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 iş takviminin ardından 11 Eylül’de okula başlayan öğrenci ve veliler ilk ara tatil olan Kasım ara tatilinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatilini hangi güne denk geliyor?

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İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB geçtiğimiz haftalarda yeni eğitim öğretim dönemi takvimini paylaşmıştı. Paylaşılan takvimde tatil tarihleri de yerini almıştı. Buna göre 1. dönem 11 Eylül 2023’te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat’ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

14 Haziran 2024 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.

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