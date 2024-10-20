Araba çarpan 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Araba çarpan 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobilin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep'in 75. Yıl Mahallesi 66. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle seyir halinde ilerleyen 8 yaşındaki Doğan Dağ'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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