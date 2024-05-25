Araba seyir halindeyken cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Araba seyir halindeyken cayır cayır yandı

Malatya'daki çevre yolunda seyir halinde olan bir lüks cip, beklenmedik bir şekilde tutuşarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği araç, kullanılamayacak duruma geldi.

Malatya-Elazığ Karayolu'nun Kıyıcak bölgesinde meydana gelen bu hadisede, plakası 23 ADZ 348 olan ve markası BMW olan cip, hareket halindeyken birdenbire alevler içinde kaldı.

Çevrede bulunanların hemen müdahalesine rağmen yangın büyüdü ve itfaiye ekiplerinin olay yerine çağrılması gerekti.

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının sebebi üzerinde çalışmalar devam ederken, yanmış cipin iskeleti kalan kısmı, çekici yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

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