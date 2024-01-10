Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo

Büyük şehirlerde yaşayanların en büyük sorunlardan biri olan trafik artık sürücüleri bezdirmeye başladı.

Trafikte dur-kalk yapmaktan yorulan sürücüler artık manuel vitesten vazgeçti ve otomatik vites kullanmaya başladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2023 yılı otomotiv pazar verilerine göre; 2023 yılında otomatik şanzımanlı otomobillerde 803 bin 877 adetle yüzde 83,1 pay alınırken, manuel şanzımanlı otomobiller 163 bin 464 adetle yüzde 16,9 paya sahip oldu.

Tabloda segmentlerde otomatik şanzımanın aldığı pay, Ocak-Aralık 2022 payı ile Ocak-Aralık 2023 paylarının Türkiye’de satılan otomatik vitesli otomobillerin yılara göre dağılımı sıralandı.

Aralık 2022 ile Aralık 2023 yılında Türkiye’de satılan otomatik vitesli otomobillerin segmentlere göre dağılımı şu şekilde: