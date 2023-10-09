Arabası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni dönem başlıyor

Yönetmelik ile trafik sigortasında önemli değişiklik yapıldı. Trafik sigortasından prim teklifi alamayan sürücüler, hangi araç grubunda olursa olsun havuz kapsamına alınacak ve araçların azami prim tutarlarına SEDDK karar verecek.

Arabası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni dönem başlıyor

Arabası olan milyonlarca kişi trafik sigortası ile ilgili özellikle fiyatlardaki son durumu merak ediyordu.

Kimileri fiyatların çok yükseldiğinden yakınırken; kimileri ‘sigorta şirketleri serbest tarife istiyorlarmış, yüksek olan fiyatlar serbest olursa daha da yükselecek, zaten zorunlu olduğu için yaptırıyoruz, artık yaptırmayız’ diyerek sitemlerini dile getiriyordu.

Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

SEDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğiyle "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı maddeye bir cümle eklendi.

Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.

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