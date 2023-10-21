Arabası olanlar yeni yılda yandı. Ödenecek oranı görenler kara kara düşünüyor

Akaryakıta ve araç muayene ücretlerine gelen zamların ardından şimdi yeni yılda vergilere yapılması planlanan zamlar vatandaşları korkuttu. İşte detaylar…

Arabası olanlar yeni yılda yandı. Ödenecek oranı görenler kara kara düşünüyor

Araç sahiplerinin masrafları her geçen gün artıyor. Yeni yılda vergilerin her kaleminde yaşanacağı tahmin edilen artışlardan, araç sahipleri oldukça fazla üzülecek. Yalnızca artan akaryakıt fiyatları veya zamlanacak olan araç muayene ücretleri ile değil araç vergilerine gelecek olan zamla da bir aracın yıllık maliyeti oldukça yüksek fiyatlara çıkacak. Yeni yılda akaryakıt vergileri, ÖTV ve MTV ödemeleri ile araç sahiplerinden KDV hariç 1 trilyon vergi alınacağı belirtildi.

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER DAHA YENİ YIL GELMEDEN GELDİ!

Artan akaryakıt fiyatları ile araç masrafları büyüyen araç sahiplerinin yeni yılda bu masrafları katlanarak artacak. Yapılan tahminlere göre araç sahiplerinden yeni yılda akaryakıt vergisi, ÖTV ve MTV vergileri ile KDV hariç 1 trilyonu aşkın vergi ödemesi alınacak.

Yapılan açıklamalarda vergi dilimlerinde yaşanacak olan artışın araç sahiplerini oldukça zor durumlara sokacağı belirtilirken vergi dilimlerine gelecek olan zam oranlarının tahminleri de paylaşıldı. Araç sahipleri bu bilgiler üzerine 2024 yılında araç vergilerine ne kadar zam geleceğini, bütçelerini ne kadar sıkmaları gerekeceğini araştırırken uzmanlar bu vergilerin araç fiyatlarında da artışa sebep olabileceğini açıkladı.

2024 YILI VERGİ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar tarafından tahmin edilenlere göre 2024 yılında MTV gelirlerinden toplam alınacak olan miktar 68 milyar 962 milyon TL olarak açıklanırken ÖTV ödemelerinden alınacak miktar 455 milyar TL olarak belirtildi. Sıfır araç almak isteyenlerde ise yeni yıldaki ÖTV vergilerinden 498.5 milyar TL geleceği belirtildi.

Bunların yanı sıra akaryakıt ÖTV vergisi olarak da 2024 yılında 455 milyar tahsil edileceği belirtildi. Bununla birlikte akaryakıt ÖTV vergisinin KDV oranından dahi 91 milyar TL alınacağı açıklandı. Tüm bunlarla gelecek yıl KDV hariç yalnızca ÖTV tutarlarının dahi 1 trilyon 113 milyar TL’yi aşacağı aktarıldı.

İlgili Haberler
Akaryakıta yok artık dedirtecek zam geliyor. Bugün deponuzu doldurun
Akaryakıta zamların şahı geliyor. Bugün depoları fulleyin
Arabası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni dönem başlıyor
Arabası olan kara kara düşünüyor! Yüzde 60 zam geliyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
İYİ Partili Ayyüce Türkeş: Uşak ve Türkiye genelinde İYİ Parti tek başına seçime girecek Siyaset
İYİ Partili Ayyüce Türkeş: Uşak ve Türkiye genelinde İYİ Parti tek başına seçime girecek
FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı Spor
FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı Gündem
Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı
Sahte ilaç operasyonunda 934 bin 600 dolar ele geçirildi. Aralarında kanser, MS, SMA gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar var Yaşam
Sahte ilaç operasyonunda 934 bin 600 dolar ele geçirildi. Aralarında kanser, MS, SMA gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar var
Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı Halit'i fenomen diziyle dönüyor Magazin
Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı Halit'i fenomen diziyle dönüyor
Kentsel dönüşümde tarihi karar! Ev sahipleri dikkat Meclis'e geldi Ekonomi
Kentsel dönüşümde tarihi karar! Ev sahipleri dikkat Meclis'e geldi