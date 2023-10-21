Arabası olanlar yeni yılda yandı. Ödenecek oranı görenler kara kara düşünüyor

Araç sahiplerinin masrafları her geçen gün artıyor. Yeni yılda vergilerin her kaleminde yaşanacağı tahmin edilen artışlardan, araç sahipleri oldukça fazla üzülecek. Yalnızca artan akaryakıt fiyatları veya zamlanacak olan araç muayene ücretleri ile değil araç vergilerine gelecek olan zamla da bir aracın yıllık maliyeti oldukça yüksek fiyatlara çıkacak. Yeni yılda akaryakıt vergileri, ÖTV ve MTV ödemeleri ile araç sahiplerinden KDV hariç 1 trilyon vergi alınacağı belirtildi.

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER DAHA YENİ YIL GELMEDEN GELDİ!

Artan akaryakıt fiyatları ile araç masrafları büyüyen araç sahiplerinin yeni yılda bu masrafları katlanarak artacak. Yapılan tahminlere göre araç sahiplerinden yeni yılda akaryakıt vergisi, ÖTV ve MTV vergileri ile KDV hariç 1 trilyonu aşkın vergi ödemesi alınacak.

Yapılan açıklamalarda vergi dilimlerinde yaşanacak olan artışın araç sahiplerini oldukça zor durumlara sokacağı belirtilirken vergi dilimlerine gelecek olan zam oranlarının tahminleri de paylaşıldı. Araç sahipleri bu bilgiler üzerine 2024 yılında araç vergilerine ne kadar zam geleceğini, bütçelerini ne kadar sıkmaları gerekeceğini araştırırken uzmanlar bu vergilerin araç fiyatlarında da artışa sebep olabileceğini açıkladı.

2024 YILI VERGİ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar tarafından tahmin edilenlere göre 2024 yılında MTV gelirlerinden toplam alınacak olan miktar 68 milyar 962 milyon TL olarak açıklanırken ÖTV ödemelerinden alınacak miktar 455 milyar TL olarak belirtildi. Sıfır araç almak isteyenlerde ise yeni yıldaki ÖTV vergilerinden 498.5 milyar TL geleceği belirtildi.

Bunların yanı sıra akaryakıt ÖTV vergisi olarak da 2024 yılında 455 milyar tahsil edileceği belirtildi. Bununla birlikte akaryakıt ÖTV vergisinin KDV oranından dahi 91 milyar TL alınacağı açıklandı. Tüm bunlarla gelecek yıl KDV hariç yalnızca ÖTV tutarlarının dahi 1 trilyon 113 milyar TL’yi aşacağı aktarıldı.