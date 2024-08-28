Arabasını park eden emekli ebe alt yola uçtu

Kaynak: İHA
Arabasını park eden emekli ebe alt yola uçtu

Zonguldak’ta emekli ebenin kullandığı elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak 2 metre yüksekten alt yola uçarak takla attı.

Kazada emekli ebe yaralandı. Bahçelivler Mahallesi Mehtap Sokak'ta meydana gelen kazada emekli ebe olduğu öğrenilen Azime Y.G.; idaresindeki 67 AEE 949 plakalı Citröen marka aracı park etmek isterken 2 metre aşağıdaki yola uçtu.

aw275595-02.jpg

Kazaya şahit olan çevredekiler yaralı sürücünün imdadına koşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İlk kontrolleri yapılan Azime Y.E. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ekipler tarafından yoldan çekildi.
Diğer yandan sürücünün aracı yeni aldığı öğrenildi .

Son Haberler
Ağaçlar için kış hazırlığı başladı. Eylül ayında budanması gereken 5 ağaç ve bitki Keşfet
Ağaçlar için kış hazırlığı başladı. Eylül ayında budanması gereken 5 ağaç ve bitki
28 Ağustos 2024 burç yorumu geldi. Bu burçların aşk hayatını sürprizler bekliyor Keşfet
28 Ağustos 2024 burç yorumu geldi. Bu burçların aşk hayatını sürprizler bekliyor
Mert Hakan Yandaş Galatasaraylılar'ı çıldırttı Spor
Mert Hakan Yandaş Galatasaraylılar'ı çıldırttı
İskenderun'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Gündem
İskenderun'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki 7 katlı binayı vurdu Dünya
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki 7 katlı binayı vurdu
Canan Karatay önerdi herkes alay etti. Oysa gerçek çok başkaymış Gözden Kaçmasın
Canan Karatay önerdi herkes alay etti. Oysa gerçek çok başkaymış