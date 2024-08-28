Arabasını park eden emekli ebe alt yola uçtu

Kazada emekli ebe yaralandı. Bahçelivler Mahallesi Mehtap Sokak'ta meydana gelen kazada emekli ebe olduğu öğrenilen Azime Y.G.; idaresindeki 67 AEE 949 plakalı Citröen marka aracı park etmek isterken 2 metre aşağıdaki yola uçtu.

Kazaya şahit olan çevredekiler yaralı sürücünün imdadına koşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk kontrolleri yapılan Azime Y.E. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ekipler tarafından yoldan çekildi.

Diğer yandan sürücünün aracı yeni aldığı öğrenildi .