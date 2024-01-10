'Arabistan çok sıcak' diyerek 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı

İngiliz yıldız Henderson, Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'daki hayatına alışamayınca geri dönme kararı aldı.

TalkSPORT'un haberine göre, Liverpool'un eski kaptanı, Bundesliga devleri Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'e takımdan ayrılmak istediğine yönelik haber gönderdi.

Henderson, sadece 6 ay önce 13 milyon Euro karşılığında Al-Ettifaq'a transfer olduktan sonra takımdan ayrılmak istediğini yakın çevresine söyledi.

Yıldız futbolcunun aşırı sıcaktan ve Suudi Arabistan şartlarına uyum sağlayamadığı için Avrupa'ya dönme kararı aldığı belirtildi.

İngiliz orta saha oyuncusu Suudi Arabistan’da istediği performansı gösteremedi. Takımı 19 lig maçından sadece altısını kazanabildi ve ligde sekizinci sırada yer alıyor.

33 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan’ın sıcak iklimine de alışamadı ve bu durum, onu ciddi bir karar vermeye zorluyor.

Henderson Al-Ettifaq'tan ayrılmaya karar verirse, bu hamle ona yaklaşık 7 milyon £'a (270 milyon TL) mal olabilir.

Yıldız oyuncu su anda Suudi Arabistan'da vergiden muaf olarak haftada 700.000 £ kazanıyor, ancak vergiden muaflık unsuru ancak sözleşmesinin ilk iki yılını tamamlaması durumunda devreye giriyor.



