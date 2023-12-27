Çıplak duş yasağı korkuttu! James Rodriguez Katar pişmanlığını anlattı

James, Bayern formasıyla iki kez (2018 ve 2019) Almanya şampiyonu, bir kez de (2019) kupa şampiyonu oldu.

Arabistan’da kalmasının yıldız oyuncu için neden bir kabusa dönüştüğünü açıkladı.

James, Globo televizyon kanalındaki Globo Esporte spor programında açıkça konuştu: Katar'da yaşam ve kültür çok zor, uyum sağlamanın zor olduğu bir ülkeydi. Futbolda duş alırken herkesin çıplak olduğunu biliyorsunuz ama takım arkadaşlarım bana 'Bunu böyle yapamazsın' dediler. Korkmuştum.

"ELİMLE YEMEYECEĞİM"

James şöyle devam etti: Orada herkes elleriyle yemek yiyor ki bu benim için zordu. Bunu benimle paylaştılar ve ben de 'Hayır, teşekkürler' dedim. Çatal bıçak istedim, 'Hayır, elinle' dediler, ben de 'Siz delisiniz, elimle yemeyeceğim' diye cevap verdim.

James , Al-Rayyan formasıyla sadece 16 maçta forma giydi, beş gol attı ve yedi gol asist yaptı.

Hücum orta saha oyuncusu daha sonra Olympiakos Piraeus'a geçti ve burada sadece altı ay sonra sözleşmesini feshetti.

2014 Dünya Kupası'nın yıldızı (beş maçta altı gol ve iki asist) şu anda Brezilya'nın Sao Paulo takımında oynuyor.

ORADA DA ZORLUKLAR VAR

James: Buradaki futbolun daha az fiziksel olacağını düşünmüştüm ama çok fiziksel. Oyun sıklıkla fauller nedeniyle durduruluyor ve çok sayıda çarpışma oluyor. Daha teknik olacağını düşündüm. Çok kaliteli oyuncular var ama oyun çok zor.