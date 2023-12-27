Çıplak duş yasağı korkuttu! James Rodriguez Katar pişmanlığını anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Çıplak duş yasağı korkuttu! James Rodriguez Katar pişmanlığını anlattı
Eski Bayern Münih yıldızı James Rodriguez’in, Katar kulübü Al-Rayyan SC'de yaşadıklarını anlattığı sözler gündem oldu.

James, Bayern formasıyla iki kez (2018 ve 2019) Almanya şampiyonu, bir kez de (2019) kupa şampiyonu oldu.

Arabistan’da kalmasının yıldız oyuncu için neden bir kabusa dönüştüğünü açıkladı.

James, Globo televizyon kanalındaki Globo Esporte spor programında açıkça konuştu: Katar'da yaşam ve kültür çok zor, uyum sağlamanın zor olduğu bir ülkeydi. Futbolda duş alırken herkesin çıplak olduğunu biliyorsunuz ama takım arkadaşlarım bana 'Bunu böyle yapamazsın' dediler. Korkmuştum.

"ELİMLE YEMEYECEĞİM"

James şöyle devam etti: Orada herkes elleriyle yemek yiyor ki bu benim için zordu. Bunu benimle paylaştılar ve ben de 'Hayır, teşekkürler' dedim. Çatal bıçak istedim, 'Hayır, elinle' dediler, ben de 'Siz delisiniz, elimle yemeyeceğim' diye cevap verdim.

James , Al-Rayyan formasıyla sadece 16 maçta forma giydi, beş gol attı ve yedi gol asist yaptı.

al-rayyan.jpg

Hücum orta saha oyuncusu daha sonra Olympiakos Piraeus'a geçti ve burada sadece altı ay sonra sözleşmesini feshetti.

2014 Dünya Kupası'nın yıldızı (beş maçta altı gol ve iki asist) şu anda Brezilya'nın Sao Paulo takımında oynuyor.

ORADA DA ZORLUKLAR VAR

James: Buradaki futbolun daha az fiziksel olacağını düşünmüştüm ama çok fiziksel. Oyun sıklıkla fauller nedeniyle durduruluyor ve çok sayıda çarpışma oluyor. Daha teknik olacağını düşündüm. Çok kaliteli oyuncular var ama oyun çok zor.

İlgili Haberler
Beşiktaş'a sahasında soğuk duş. 2 farkla yenildiler
Bayern Münih 34 yaşındaki Müller ile sözleşme uzattı
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Kopenhag ve Bayern Münih'e bakın kim çıktı
Bayern Münih Harry Kane'le coştu. Kim Min Jae de attı
Bayern Münih Harry Kane'le coştu. Kim Min Jae de attı
Ne Manchester City ne Bayern Münih. Zirvede Fenerbahçe var
Son Haberler
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen Afrikalı gencin hayal kırıklığı: 1 liraya aldığı ekmeğin şimdi 10 lira olduğunu öğrendi Video
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen Afrikalı gencin hayal kırıklığı: 1 liraya aldığı ekmeğin şimdi 10 lira olduğunu öğrendi
Tekirdağ'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Gündem
Tekirdağ'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı. Asgari ücrette kritik buluşma Gündem
Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı. Asgari ücrette kritik buluşma
Beşiktaş'a sahasında soğuk duş. 2 farkla yenildiler Spor
Beşiktaş'a sahasında soğuk duş. 2 farkla yenildiler
Messi’nin 32 milyon Euroluk Ferrarisi olduğu ortaya çıktı. Dünyada 4 tane var Spor
Messi’nin 32 milyon Euroluk Ferrarisi olduğu ortaya çıktı. Dünyada 4 tane var
Garanti ve TÜSİAD sürdürülebilir finansın kapılarını araladı Ekonomi
Garanti ve TÜSİAD sürdürülebilir finansın kapılarını araladı
Şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır?