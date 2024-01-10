Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

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Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 6 eksik
Sivas deplasmanına çıkacak Galatasaray'da eksiklikler can sıkıyor.

Trendyol Süper Lig’in 16. Hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray Sivasspor deplasmanına konuk oluyor.

Yarın saat 17.00’de BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi eksikler sarı-kırmızılıların canını sıkıyor.

Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Davinson Sanchez kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve Afrika Kupası için ülkelerine dönen Cedric Bakambu ile Hakim Ziyech zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Geride kalan 18 haftada 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 47 puan toplayan Galatasaray averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

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