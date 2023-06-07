Arabistan’a yıldız yağıyor. Benzema sonrası sırada kim var

Karim Benzema'dan sonra hangi yıldızın Arap kulüplerine imza atacağı merak konusu oldu. İşte Arap kulüpleriyle adı geçen yıldızlar.

Arabistan’a yıldız yağıyor. Benzema sonrası sırada kim var

Editör: Ufuk Cingöz

Sezon ortasında Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’a transfer olmasıyla bir anda ilgi odağı haline gelen Suudi Arabistan Ligi bu transfer döneminde de en çok konuşulan lig olacak gibi duruyor. Sunduğu astronomik paralarla dünya yıldızlarının bir anda gözdesi haline gelen Arabistan Ligi transfer dönemine hızlı girdi. Bir başka dünya yıldızı olan Karim Benzema’nın da yılda 200 milyon Euro karşılığında Al İttihad’a transfer olduğu resmen açıklandı. Benzema ve Ronaldo gibi futbolcuların ardından sırada hangi yıldızın olduğu merak konusu oldu.

İşte Arap takımlarıyla adı sıkça anılan futbolcular:

Lionel Messi

N’golo Kante

Sergio Ramos

Luka Modric

Wilfried Zaha

Hugo Lloris

Roberto Firmino

Adama Traore

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