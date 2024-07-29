Araç alıp bunu yapanlar yandı. Maliye peşlerine düştü

Vergi müfettişleri ulstra lüks sayılan 7 aracı saydı, sahiplerini mercek altına aldı. Konu vergi...Gelir beyanında bulunmayıp da Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus ve Maserati gibi markaların da bulunduğu 7 bin 885 arac sahibi tespit etti.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ İŞ BAŞINDA

Vergi Denetim Kurulu, yaptığı incelemede ultra lüks olarak kabul edilen 7 marka araç sahiplerini radarına aldı. Vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırdı ve sonuca ulaştı.

Vergi müfettişleri Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde araştırma yaptı. Sonuçta o kişilerin herhangi bir gelir beyanı etmediği belirlendi.

ARAÇLARIN MODELLERİ AÇIKLANDI

Maliye o lüks otomobillerin marka ve modellerini açıkladı. Bu araçların, 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu belirlendi.

HEDEF KAYIT DIŞI GELİRLER

Bu çalışmalarda, kayıt dışı geliriyle lüks araç edinen mükellefler öncelikli hedef kitlesi olacak.

İncelemelerde, yaklaşık 3 bin aracın gerçek kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 2 bininin 7 bin şirkette ortaklıkları bulunduğu belirlenirken, bunların sadece 300 şirketin 2022 ve 2023 yıllarında kar dağıttığı tespit edildi.

Vergi müfettişleri incelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. İlginç olanı ise bu kişilir hiçbir gelir kaynağı olmamasıydı.

Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) lüks araçlara sahip sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu öğrenildi. Bunlardan 100'ünün ise karının 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi.

Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100'ünün karının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi.

500 ARAÇ SAHİBİ VERGİ İNCELEMESİNE SEVK EDİLDİ

Geliriyle uyumlu olmayan 500 kişi yapılan incelemeden sonra kayıt dışı kazançlarıyla ilgili olup olmadığının tespiti için vergi incelemesine sevk edildi

İNCELEMEDE İLGİNÇ SONUÇLAR

Vergi incelemesinde müfettişler ilginç sonuçlarla da karşılaştı. Mesela şirket sahibi kişinin geçen yıl 23 milyon lirayı bulan bedellerle Mercedes marka araç satın aldığı, ancak şirketlerin son iki dönemde sadece bir kaç milyon dönem karı olduğu ve kar dağıtımı da yapmadığı tespit edildi. Mercedes'in parasının şirket şirketin banka hesaplarından gönderildiği ancak kayıtlara yansıtılmadığı saptandı.

Başka bir örnekte de herhangi bir gelir beyanında bulunmayan ve ortaklığı olmayan kişilerin 2023 yılında 27 milyon lira bedelle Bentley taşıt aldığı belirlendi.