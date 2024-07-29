AKP ve CHP'nin oy oranları canlı yayında açıklandı

Yerel seçimlerde uzun yıllar sonra ilk defa birinci parti olan CHP, elinde tuttuğu belediyeler ile oy oranlarını korumakla beraber artırmaya çalışıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın partisi CHP’nin yaptırdığı anketlerde halen birinci parti olduklarını ve AKP’nin 3-4 puan önünde olduklarını söyledi.

TELE1 kanalında Namık Koçak’ın sunduğu programa katılan Gökhan Günaydın partisinin hem belediye hem de ülke genelinde yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı. Günaydın, amaçlarının kazandıkları belediyelerin yanına yeni belediyeler eklemek olduğunu ifade etti.

Günaydın belediye ve ülke genelinde yapılan anketlerin birbirlerini etkilediğini, parti veya belediye oylarının düşmesi ile diğerinin de düşeceğini söyledi.

“GERİYE GİDEN BİR BELEDİYEMİZ YOK”

Günaydın şu anda geriye giden hiçbir belediyenin olmadığını ve bu durumun 2019 yılında da bu şekilde olduğunu ifade etti.

“AKP’NİN 3 PUAN ÜZERİNDEYİZ”

Günaydın şu anda CHP’nin AKP’nin 3 puan üzerinde kalmaya devam ettiğini, CHP’nin oy oranının yüzde 33-34 sularında olduğunu, AKP’nin ise oy oranının yüzde 29 seviyelerinde olduğunu belirtti.