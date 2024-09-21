Araç bariyerlere çarptı 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Araç bariyerlere çarptı 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması neticesinde kazaya neden oldu. Olayda 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Taraşcı kara yolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BYH 688 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan A.Ş. yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.Ş., ekiplere yanında bulunan kişinin ise kaçtığını iddia etti. Ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş.'nin 350 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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