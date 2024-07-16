Araç değil uyuşturucu deposu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Araç değil uyuşturucu deposu

Batman'da denetim yapan emniyet güçleri tarafından durdurulan 2 araçta 81 kilo 124 gram skunk esrar ele geçirildi.

Araç değil uyuşturucu deposu

Batman’da durdurulan iki araçta yapılan aramada 81 kilo 124 gram skunk esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan biri ticari taksi biri de kamyonet olmak üzere iki araçta yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış 81 kilo 124 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanırken, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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