Araç kazası orman yangınına dönüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Araç kazası orman yangınına dönüştü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir aracın kaza yapması sonrasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradığı kaydedildi.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir aracın kaza yapması sonucunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Olay yerine çok sayıda ekip ve araç sevk edilerek hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Ömerköy Mahallesi'ne bağlı bir araç kazası sonrasında başlayan yangın, çevredeki ormanlık alanlara yayılarak büyüdü.

Yangına hava ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangını söndürme çabalarında; 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 uçak, 4 helikopter, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personelin görev aldığı belirtildi.

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