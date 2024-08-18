Araç köprüden uçtu, yanarak kül oldu. Sürücü son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Araç köprüden uçtu, yanarak kül oldu. Sürücü son anda kurtuldu

Burdur ile Fethiye arasındaki karayolunda kontrolden çıkan bir araç, köprüden dereye düşerek ağır hasar gördü.

Olay, şahitlerin hızla müdahalesiyle sürücünün kurtarılmasına sahne oldu; ancak araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Yassıgüme köyü yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında, 24 yaşındaki Himmet K. yönetimindeki 48 ADH 492 plakalı araç, direksiyon kontrolünün yitirilmesi neticesinde defalarca takla atarak köprüden aşağı düştü.

Bir görgü tanığının müdahalesi sonucu sürücü, yanmaya başlayan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden acil servis ve yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına alırken, Himmet K. acil tıbbi yardım sonrası Burdur Devlet Hastanesine nakledildi. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, sürücünün vücudunda kırıklar tespit edildiği ancak hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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