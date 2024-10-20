Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan kişilere ceza kesilecek

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, 10-17 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, zorunlu trafik sigortası bulunmayan 10 bin 815 araca ceza yazdı. Ceza yazılan toplamda 2 milyon 855 bin 748 araç denetimden geçirildi.

10 BİN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Ali Yerlikaya gerçekleştirdiği açıklamada, sigortasız araç kullanan 10 bin 815 sürücüye işlem yapıldı. Zorunlu trafik sigortasının trafik güvenliği açısından hayati önem taşıdığını ve sigortanın yaptırılmaması durumunda ciddi yaptırımların uygulandığını ifade etti.

Gerçekleştirilen denetimlerde hız ihlali yapan 137 bin 864 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 29 bin 374 araca, emniyet kemeri takmayan 23 bin 624 sürücüye ve sürücü belgesi bulunmayan 19 bin 103 kişiye ceza kesildi.