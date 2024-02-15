Aracı kumsala saplandı. Manzara keyfi pahalıya patladı

Olay, sabaha karşı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yaşandı. Arkadaşıyla 077 GGZ 65 plakalı otomobiliyle sahile gelen Berk Can, manzarayı yakından izlemek isteğiyle sahil bandına yaklaştı. Bir süre burada sohbet eden ikili, ardından peyzajlı alanın bittiği noktaya kadar otomobili indirdi.

Berk Can, dönüş için kıyıya indiği anda otomobiliyle kuma saplandı. Can ve arkadaşının tüm çabalarına rağmen otomobili kumdan çıkartılamadı. Sabah saatlerinde tekrar sahile gelen Can, aracını kurtarmak için altına pas pas koyup yaptığı manevraya rağmen araç daha fazla kuma battı. Başka çareler düşünen Can, traktör yardımıyla da aracını çıkaramadı. Daha sonra çekici çağıran Berk Can, otomobilini sert zemine çekmeyi başardı. Ön ve arka tamponunda hasar olan aracını kumdan çıkardığı için büyük mutluluk yaşadı.



"7 BİN 500 TL'YE MAL OLDU"

Olaya ilişkin konuşan Can, "Sabahleyin şurada oturuyorduk, arkadaşımla bu köşede durmak istedik. Tam sahile inmek istemedik. Biraz sohbet ettik, suda yürüdük. Arabaya binip gitmek istedik. Ben şuradan sert bir dönüş yapayım dedim oda olmadı direk saplandık. Herkes sahildeki arabayı merak etmiş. Traktör çıkartamadı. Paspasları koyup ben çıkarmaya çalıştım olmadı. Sahil manzarası bana 7 bin 500 TL’ye mal oldu” dedi.