Aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü, 1 polis yaralandı

Burdur’da dur ihtarına uymayan ve aracı polis ekiplerinin üzerine süren C.Y. bir polisi sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu.

Aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü, 1 polis yaralandı

02.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Yunus Emre Caddesi üzerinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü Y.C. ve arkadaşı M.K polis ekiplerini peşine takarak 4 kilometre boyunca kaçmaya çalıştı.

Alkollü sürücü lastiğine ateş edilerek durduruldu. Kovalamaca esnasında 1 polis memuru yaralandı.

ARACI POLİS EKİPLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç caddesi üzerinde aracı polis ekiplerinin üzerine süren C.Y. bir polisi sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu.

Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ederek durdurabildikleri araç sürücü C.Y.’nin 2.41 promil yolcu koltuğunda oturan arkadaşı M.K.’nın ise 1.49 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

POLİS MEMURUNUN KOLU KIRILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memurunun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Polis memurunun yaralanmasına sebep olan C.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti Dünya
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Güncel
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı Güncel
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı