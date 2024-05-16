Aracın çarptığı yaşlı adam 30 metre savrularak yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracın çarptığı yaşlı adam 30 metre savrularak yaşamını yitirdi
Denizli’de çevreyolunda karşıda karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaklaşık 30 metre ileriye savrulan talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çevreyolu üzerinde seyreden S.G., yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.

Talihsiz adam, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre boyunca savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın evsiz olduğu belirlendi.

Şahsın cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü S.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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