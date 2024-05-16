Aracın çarptığı yaşlı adam 30 metre savrularak yaşamını yitirdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çevreyolu üzerinde seyreden S.G., yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.

Talihsiz adam, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre boyunca savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın evsiz olduğu belirlendi.

Şahsın cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü S.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.