Aracın tampon bölümünde 8 kilo ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, doğu illerinden öncü ve artçı olmak üzere 2 araç halinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Şehir girişinde önlem alan ekipler, öncü aracı Mersin Serbest Bölge Otoban gişelerinde durdurarak içerisinde bulunan N.K., O.Y. ve S.l. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Artçı araç ise Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali otoban çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramalarda tampon bölgesine zulalanmış halde 16 paket halinde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirilirken, bu araçta bulunduğu tespit edilen M.Y. ve A.D. adlı kişiler de gözaltına alındı.