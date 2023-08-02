Aracına bağladığı atı koşturan adamın vicdansızlığı cezasız kalmadı

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir atı aracın arkasına iple bağlayıp kilometrelerce koşturan şahsa 5 bin 505 lira para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA
Aracına bağladığı atı koşturan adamın vicdansızlığı cezasız kalmadı

Olay, dün Palu ilçesinde Hasan Balo Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu ile kaydedilen görüntüde bir minibüsün ardına bağlanan atın, ilçe merkezine doğru ilerlediği görüldü.

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Görüntüde, yorgun, bitap düştüğü ve ön ayağından sekerek ilerlediği göze çarpan hayvanın bağlı olduğu aracı kullanan sürücü yoluna devam etti.

Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği günde, yapılan hareket "Bu kadarı da pes" dedirtti.

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Atın aracın ardında ilerleyişi kilometrelerce sürdüğü belirtilirken, duyarsız sürücü hem hayvanın canını hem de trafik kurallarını hiçe saydığı bu görüntüler tepki çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Palu Kaymakamlığı atın sahibinin bulunduğunu ve 5 bin 505 TL’lik bir para cezası kesildiğini açıkladı.

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KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Palu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama, “01.08.2023 günü sosyal medya ve ulusal haber sitelerinde 'Elazığ'da tepki Çeken Görüntüler: Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu' şeklinde çıkan haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda, olayın 31.07.2023 günü saat 12.00 sıralarında Palu İlçemiz Kültür Mahallesi Hasan Balo Parkı civarında meydana gelmiş olduğu ve atın sahibinin Palu İlçemizde ikamet eden S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, konuyla ilgili olarak Palu Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısından alınan talimat doğrultusunda şahıs hakkında ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten’ adli işlem başlatılmış, Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri tarafından hayvanın yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmış, S.K. isimli şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4.554,00 TL İdari Para Cezası, Trafiği Tehlikeye Düşürmekten Palu İlçe Emniyet Müdürlüğünce 951,00 TL Trafik Para cezası olmak üzere Toplam 5.505,00 TL İdari yaptırım uygulanmıştır” denildi.

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