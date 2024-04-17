Aracından çıkan şeyi görünce polisi arayıp kendisini ihbar etti

İskenderun'da yaşayan 43 yaşındaki Serol Avcı isimli bir şahıs, geçimini kuru temizleme işinin yaparak sağlıyor.

İşe gidip gelirken kullandığı arabasının arka tarafına malzeme yüklemek isteyen Avcı, koltuğun altına gizlenmiş halde; 15 gram esrar, 42 captagon ve uyuşturucuların satışında kullanılan hassas teraziyi gördü.

Arabasında uyuşturucu bulan 43 yaşındaki kuru temizlemeci Serol Avcı, polis ekiplerini arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, araçtaki uyuşturucu maddeye el koyarak meydana gelen olay ile alakalı inceleme başlattı.

Geçmiş dönemlerde husumet yaşadığı kişiler tarafından kendisine tuzak kurulduğunu iddia eden Avcı, araçtaki uyuşturucuların kendi arabasına husumetlileri tarafından konulduğunu beyan etti.

Serol Avcı meydana gelen uyuşturucu olayı hakkında yaptığı açıklamada “Dün iş yerime geldim, aracın içine yükleme yapıyorum. Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü. Koltuğun altına baktığımda sıkıştırılmış haldeydi.

“AYAĞIMDAN VURULDUM”

Ben de 155 polisi aradım, polis gecikti ve sonra tekrardan aradım. Savcılıkta suç duyurularım var. 6 Temmuz günü ayağımdan vuruldum. Arabamdan 15 gram esrar ve 42 captagon hap çıktı. Rabbim polislerimizden razı olsun. Benim olayımla ilgilendiler. Ellerinden geleni yaptılar” ifadelerini kullandı.