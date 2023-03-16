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Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da durdurulan şüpheli araçta bulunan kişiler, uyuşturucu maddelerle ile birlikte yakalandı. 

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:35
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Araçlarında uyuşturucuyla yakalandılar

Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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İHA'nın haberine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2,1 gram kokain maddesi, 3 parça halinde toplam 5,06 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 parça halinde 2,07 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 15 adet 6.35 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan V.K. (44) ve M.G.K. (52) isimli 2 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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