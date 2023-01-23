İspanya'daki 4,5 tonluk uyuşturucu operasyonun ucu Türkiye’ye uzanıyor

İspanya'nın perşembe sabahı erken saatlerde 'Blume' adlı yük gemisine gerçekleştirdiği operasyon ile beraber, Amerika kıtası ile Avrupa arasındaki uyuşturucu trafiği bir kez daha gündeme geldi. Brezilya kıyılarından Afrika'ya doğru yola çıkan Togo bandıralı gemide, 4.5 ton kokain ele geçirilmiş ve ikisi Arnavut ve on üçü Pakistanlı 15 kişi gözaltına alınmıştı. İspanya makamlarının yürüttüğü soruşturmanın bir ucu, komşu Yunanistan'a uzandı.

Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya’nın aktardığı bilgilere göre Efimerida ton Sintakton gazetesi, 'Blume' gemisinin Yunanistan'a kayıtlı olduğunu aktardı. Geminin kayıtlı olduğu 'hayalet ofisin', Pire Limanı'nda yer aldığı kaydedildi.

GEMİ, İSTANBUL'A UĞRAMIŞ

Öte yandan söz konusu geminin, İspanya tarafından alıkonulmadan önce Türkiye ile Rusya'ya uğradığı tespit edildi. Alıkonulmadan önce İstanbul'a yanaştığı belirtilen geminin, birçok açıdan sorunlu olduğu da ortaya çıktı.

UYDU TAKİBİ SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Habere göre 'Blume', Rusya ve Türkiye yolculuklarından sonra Güney Amerika'ya intikal etti. Geçtiğimiz günlerde ise gemi AIS uydu takibi sistemini devre dışı bırakarak, Brezilya kıyılarından Afrika'ya doğru yola çıktı. Brezilya ile Avrupa arasındaki kokain trafiğini merceği altına alan İspanyol yetkililer, gemiyi İspanya kıyıları açıklarında durdurdu.

PİRE'DEKİ 'HAYALET OFİS'

Yunanistan basını, söz konusu operasyonun ABD ve Yunanistan ile eşgüdüm içerisinde gerçekleştirildiğini aktardı. 'Blume' gemisine yapılan operasyonun hemen öncesinde, ABD ile Yunanistan arasındaki iş birliği sonucunda 4 şüpheli Pire Limanı'nda taksiyle 33 kilo kokain taşıdıkları gerekçesiyle tespit edildi ve tutuklandı.

Olayın ardından Efimerida ton Sintakton gazetesi, 'Blume' gemisinin Pire'de bulunan Filonos Caddesi'ndeki 'hayalet ofisine' ulaştı. Ofisin ve geminin sahibi ise 'Rentoor Chartering' isimli bir firma; geminin işletmeci şirketi ise 'Dignatio Corp'. İki şirketin Filonos Caddesi'nde terk edilmiş 7 katlı bir ofis binasının üst katlarında ortak bir genel merkezi bulunuyor.

Dignatio Corp, yakın dönemde, 3 Ekim 2022'de kurulmuş bir şahıs şirketi ve tek ortak, işsiz olduğu belirtilen 22 yaşındaki D.T. Sabıka kaydı bulunmayan D.T., Kallithea'da ikamet ediyor. Geminin 'baş operatörü' olarak gösterilen kişi ise Atina yakınlarında yaşıyor ve nakliye işinde 20 yılı aşkın deneyime sahip.

Rentoor Chartering için ne Yunanistan'da ne de uluslararası veri tabanlarında şirketin kuruluşuna dair bir kayıt bulunmuyor. Haberlere göre şirketin, gemiyi Hong Kong merkezli bir nakliye şirketinden satın aldığı anlaşılıyor. 97 metre uzunluğundaki kargo gemisi 2005 yılında inşa edildi ve faaliyetlerinin çoğu Büyük Asya ve Afrika'da gerçekleşti. Düzinelerce bayrak veya isim ve birkaç sahip değiştiren olaylı gemi, 2018'de batma tehlikesi geçirdi.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın 'Blume' adlı gemiye geçtiğimiz hafta perşembe günü sabah saatlerinde düzenlendiği operasyon, beyan edilen yükün dikkat çekmesi üzerine genişletilmişti. Geminin 200 ton kahve taşıdığı beyan edilirken, Efimerida ton Sintakton gazetesi, geminin gerçek kapasitesinin 3000 ton olduğu bilgisini paylaştı. Geminin gerçek kapasitesinin bu yükün çok üstünde olması, soruşturmanın genişletilmesine neden oldu.