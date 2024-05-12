Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı. 2 ölü 1 yaralı

Gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Hendek ilçesi Balıklıihsaniye mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Hüseyin Özdemir'in kullandığı 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü TIR'ın lastiği patladı.
Yaşanan olay sonrası aracını emniyet şeridine çeken sürücü Özdemir, eşi Sevgi Özdemir ile lastiği kontrol etmek için amacıyla TIR'dan indi. Bu esnada arkadan gelen Y.K.'nın kullandığı 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü TIR, park halindeki TIR'a ve çifte çarpıp, sonra yan yattı. TIR'ın dorsesinde yüklü demir borular da çarpmanın etkisiyle çekici kabinini de aşıp ön camdan dışarı fırladı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Y.K. yaralanırken, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde Özdemir çiftinin öldüğü tespit edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.