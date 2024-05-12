Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı. 2 ölü 1 yaralı

Sakarya'da lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan gelen başka bir TIR arkadan çarptı. Yaşanan kazada, lastiği kontrol etmek için aşağıya inen TIR'ın sürücüsü Hüseyin Özdemir (39) ve eşi Sevgi Özdemir (39) hayatını kaybederken, diğer TIR'ın sürücüsü Y.K. (27) ise yaralandı.