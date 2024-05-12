Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı. 2 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı. 2 ölü 1 yaralı
Sakarya'da lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan gelen başka bir TIR arkadan çarptı. Yaşanan kazada, lastiği kontrol etmek için aşağıya inen TIR'ın sürücüsü Hüseyin Özdemir (39) ve eşi Sevgi Özdemir (39) hayatını kaybederken, diğer TIR'ın sürücüsü Y.K. (27) ise yaralandı.

Gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Hendek ilçesi Balıklıihsaniye mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Hüseyin Özdemir'in kullandığı 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü TIR'ın lastiği patladı.

tir1.jpg

Yaşanan olay sonrası aracını emniyet şeridine çeken sürücü Özdemir, eşi Sevgi Özdemir ile lastiği kontrol etmek için amacıyla TIR'dan indi. Bu esnada arkadan gelen Y.K.'nın kullandığı 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü TIR, park halindeki TIR'a ve çifte çarpıp, sonra yan yattı. TIR'ın dorsesinde yüklü demir borular da çarpmanın etkisiyle çekici kabinini de aşıp ön camdan dışarı fırladı.

tir2.jpg

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Y.K. yaralanırken, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde Özdemir çiftinin öldüğü tespit edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

tir3.jpg

tir4.jpg

tir5.jpg

tir6.jpg

Son Haberler
Mete Gazoz yetmedi Spor
Mete Gazoz yetmedi
TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye onlarca yük vagonu Ekonomi
TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye onlarca yük vagonu
Ezgi Mola oyunculuğu bırakıyor Magazin
Ezgi Mola oyunculuğu bırakıyor
827 yıllık camiye restorasyon hazırlığı Kültür Sanat
827 yıllık camiye restorasyon hazırlığı
Ankara'da otomobil direğe çarptı. 1 ölü, 4 yaralı Gündem
Ankara'da otomobil direğe çarptı. 1 ölü, 4 yaralı
Bir çocuk annesi toprağa gömülü halde bulundu Yerel Haberler
Bir çocuk annesi toprağa gömülü halde bulundu
Çaldıkları taksiye müşteri alınca yakalandılar Yaşam
Çaldıkları taksiye müşteri alınca yakalandılar