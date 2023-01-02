Karlıova’ya kış hala gelmedi

Adını karla kaplı ovadan alan ve her yıl neredeyse 1,5 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da beklenen kar yağışı henüz olmadı. Kar yağışının aksine güneşli havanın yaşandığı ilçede esnaf, iş yerlerinin önünde oturup güneşli havanın tadını çıkarırken, balıkçılar da seyyar tezgahlarda sokaklarda satış yapıyor.

Geçen yıllara göre rahat oldukları ve artık yolda mahsur kalmadıklarını belirten balıkçı Hasan Olğun, “Geçen sene bu vakitlerde neredeyse 3 metre kar görürdük, bu sene Allah’a çok şükür havalar çok güzel. Balık satabiliyoruz, kafamız rahat ve hava soğuk değil. Geçen senelere göre bu sene çok rahatız. Geçen yıl Erzurum-Çat arasında çok mahsur kaldık ama bu sene çok rahat gidip geliyoruz” dedi.



Uzun yıllardır Karlıova'da yaşayan esnaftan Erkan Değirmenci ise, “Yeni yıla kar yağışsız girdik. Yüksek yerlerde var ama şehir merkezine henüz düşmedi. Geçen günlerde düştü 1-2 santim ama o da eridi gitti. Kendimi bildim bileli, bu aylarda her zaman 1,5 veya 2 metre kar vardı bu memlekette. Bu sene yok” şeklinde konuştu.

(İHA)