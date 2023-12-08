Aralık ayı şanslı burçları hangileridir? Hangi burçlar Aralık ayında şanslı olacak?

Aralık ayının ilk haftasında burç yorumları takip ediliyor. Aralık ayında hangi burçların aşk, para ve eğitim konularında en şanslıları merak konusu oldu. İşte Aralık ayı şanslı burçları…

Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bu bağlamda günlük, haftalık ve aylık burç yorumları ile olabilecekleri önceden öngörebilirsiniz.

ARALIK AYININ EN ŞANSLI BURÇLARI

KOÇ BURCU

Koç burçları Aralık ayında kariyer hayatı ve toplum önünde görünen yüzünüzden yana güzel etkiler alacaksınız. Bekar olan Koç burçları için ciddi birliktelikler, evli olan ve bebek planları olan Koç burçları için de bebek gündemleri, evli ve çocuğu olanlar ise kariyer hayatlarında olumlu finansal kazançları olan gelişmeler yaşayabilir.

Ruhsal olarak dönüşüm ve şifa noktasında da oldukça şanslı bir ay yaşayabilirsin. Vergi, kredi, nafaka, tazminat, eş geliri ve sigorta işlemleri ile ilgili gelişmeleriniz olabilir.

Koç burçları 8,18 ve 27 aralık senin için şanslı günler olabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burçları Aralık ayında iş hayatında, belediyeler ve öğretmenler, sağlık alanında ve gündelik hayatında olumlu gelişmeler yaşayabilir.

Aslan Aralık ayında çocuklarından yana destek göreceği bir ay olabilir.

Ev içi tadilat, tamirat girişimlerin olabilir ve istediğin sonucu olabilirsin. Ev almak gibi planı olanlar bu ay içerisinde eş gelirinden, miras ya da kredi noktasında olumlu destekler alabilirsin.

Aslan burçları 6,18,27 ve 30 Aralık tarihlerinde daha şanslı olduğu günler olacak.

YAY BURCU

Aralık ayında güneş Yay burcunda seyahat ediyor. Bu nedenle hayatının bir çok alanında aydınlanmalar yaşayabilirsin.

Bekar Yaylar hayatlarına yeni birliktelikler dahil edebilir. Çekiliş ve riskli yatırımlardan yana şanslar elde edebilirsin.

Çocuk düşüncesi olan Yayların hayatında çocuk bu ay daha fazla gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Bu ay içerisinde kendine olan güvenin noktasında oldukça iyi hissedebilirsin.

Yay burçları Aralık ayında finansal kazançlar noktasında desteklenecek.

Bazı ruhsal dönüşümler yaşamak zorlayıcı olabilir ama gün sonunda o dönüşümlerin meyvesini yiyebilirsin.

Yay burçları 3,8,25 ve 27 Aralık tarihlerinde bu konuları daha yoğun hissedebilirsin hayatında.