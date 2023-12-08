Aralık ayı şanslı burçları hangileridir? Hangi burçlar Aralık ayında şanslı olacak?

Astroloji burçlar yardımıyla hayatımıza dair bizlere ipuçları sunarken pek çok kişi aylık olarak burç yorumlarını takip etmektedir. Aralık ayına yeni girdiğimiz şu günlerde Aralık ayında hangi burçların en şanslı olacaklarını sizler için derledik. Peki, Aralık ayı şanslı burçları hangileridir? Hangi burçlar Aralık ayı en şanslı burçlarıdır?

KAYNAK: Haber Merkezi
Aralık ayı şanslı burçları hangileridir? Hangi burçlar Aralık ayında şanslı olacak?

Aralık ayının ilk haftasında burç yorumları takip ediliyor. Aralık ayında hangi burçların aşk, para ve eğitim konularında en şanslıları merak konusu oldu. İşte Aralık ayı şanslı burçları…

Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bu bağlamda günlük, haftalık ve aylık burç yorumları ile olabilecekleri önceden öngörebilirsiniz.

ARALIK AYININ EN ŞANSLI BURÇLARI

76158.jpg

KOÇ BURCU

Koç burçları Aralık ayında kariyer hayatı ve toplum önünde görünen yüzünüzden yana güzel etkiler alacaksınız. Bekar olan Koç burçları için ciddi birliktelikler, evli olan ve bebek planları olan Koç burçları için de bebek gündemleri, evli ve çocuğu olanlar ise kariyer hayatlarında olumlu finansal kazançları olan gelişmeler yaşayabilir.

Ruhsal olarak dönüşüm ve şifa noktasında da oldukça şanslı bir ay yaşayabilirsin. Vergi, kredi, nafaka, tazminat, eş geliri ve sigorta işlemleri ile ilgili gelişmeleriniz olabilir.

Koç burçları 8,18 ve 27 aralık senin için şanslı günler olabilir.

jhhjvghc.jpg

ASLAN BURCU

Aslan burçları Aralık ayında iş hayatında, belediyeler ve öğretmenler, sağlık alanında ve gündelik hayatında olumlu gelişmeler yaşayabilir.

Aslan Aralık ayında çocuklarından yana destek göreceği bir ay olabilir.

Ev içi tadilat, tamirat girişimlerin olabilir ve istediğin sonucu olabilirsin. Ev almak gibi planı olanlar bu ay içerisinde eş gelirinden, miras ya da kredi noktasında olumlu destekler alabilirsin.

Aslan burçları 6,18,27 ve 30 Aralık tarihlerinde daha şanslı olduğu günler olacak.

jtrhkjfgh.jpg

YAY BURCU

Aralık ayında güneş Yay burcunda seyahat ediyor. Bu nedenle hayatının bir çok alanında aydınlanmalar yaşayabilirsin.

Bekar Yaylar hayatlarına yeni birliktelikler dahil edebilir. Çekiliş ve riskli yatırımlardan yana şanslar elde edebilirsin.

Çocuk düşüncesi olan Yayların hayatında çocuk bu ay daha fazla gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Bu ay içerisinde kendine olan güvenin noktasında oldukça iyi hissedebilirsin.

Yay burçları Aralık ayında finansal kazançlar noktasında desteklenecek.

Bazı ruhsal dönüşümler yaşamak zorlayıcı olabilir ama gün sonunda o dönüşümlerin meyvesini yiyebilirsin.

Yay burçları 3,8,25 ve 27 Aralık tarihlerinde bu konuları daha yoğun hissedebilirsin hayatında.

Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Son Haberler
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı Gündem
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı Ekonomi
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı Gündem
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor?
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı Magazin
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı
Duyan kimliğini alıp Nüfus Müdürlüğü'ne koşacak 'Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz Ekonomi
Duyan kimliğini alıp Nüfus Müdürlüğü'ne koşacak 'Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz