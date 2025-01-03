Aralık ayının zam şampiyonu yumurta oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Aralık ayında en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile yumurta da yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 27,78 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; yumurta yüzde 12,17, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 9,88, patates yüzde 9,33, taze balık yüzde 8,33, margarin yüzde 7,84, fırın, ocak ve fırınlı ocak yüzde 7,62, diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) yüzde 7,44, çikolata ve şekerlemeler yüzde 6,90, kahve yüzde 6,52 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 27,78, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 5,66, kadın ayakkabısı yüzde 4,50, çocuk ve bebek ayakkabısı yüzde 4,50, erkek ayakkabısı yüzde 3,82, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 2,05 olarak gerçekleşti.

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