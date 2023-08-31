Aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulanır?

Sağlıklı bir vücuda ulaşmak için doğru bir beslenme diyeti uygulanmalı. Günümüzde hazır gıdalar, hareketsizlik ve uyku düzensizliği ani kilo artışlarıyla birlikte obeziteye kadar varabilen sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Fazla kilolardan kurtulmak isteyen birçok insan, farklı diyet türleri ve beslenme rutinlerini de hayatımıza dahil etti. Bunların en yenilerinden biri de aralıklı oruç. Aralıklı oruç ile hızlı ve sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğu söyleniyor. Peki Aralıklı oruç nedir, bu diyet ile nasıl kilo verilir, uygularken nelere dikkat edilmesi gerekir? İşte bilmeniz gerekenler.

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Sariye Nur Dönmez'in, Prof. Dr. Murat Aksoy'un YouTube videosundan derlediği habere göre; aralıklı oruç üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, bu diyet tipinin beyin sağlığına iyi geldiğini, kilo kontrolünü sağladığını, hastalıklara karşı koruduğunu gösteriyor.

Aralıklı oruç aslında günümüzde popüler olan diyet türlerinden biri olsa da tarihe bakıldığın da bu konuda yapılan ilk ve en eski çalışmanın 1950'lerde İspanya 120 kişi üzerinde yapıldığını gösteriyor. 3 yıl boyunca sürdürülen bu çalışma, ''aralıklı beslenme'' yapan kişiler de kanser, kalp krizi ve zatürre gibi hastalıkların görülme oranlarının düştüğünü ortaya çıkartıyor.

ARALIKLI ORUÇ TİPLERİ

Uzman diyetisyenlerin belirttiğine göre aralıklı orucun diğer diyetlere oranla tercih edilme nedenlerinden biri de farklı diyet tiplerine sahip olması ve kişiye uygun modellerin uygulanabilmesidir.

16:8 Modeli: 16 saat aç kalınıyor, 8 saat yemek programınıza uyuyorsunuz.

16 saat aç kalınıyor, 8 saat yemek programınıza uyuyorsunuz. 5:2 Modeli: Haftanın 5 günü normal beslenme rutinine devam ediliyor ama haftanın 2 günü 600 Kalorinin altında kalınıyor.

Haftanın 5 günü normal beslenme rutinine devam ediliyor ama haftanın 2 günü 600 Kalorinin altında kalınıyor. Ye- Dur- Ye Modeli: Haftada 1 veya 2 gün 24 saat aç kalınıyor. Diğer günler rutin beslenme devam ediyor.

Konu hakkındaki diyetisyen makalelerinde; ''Yüksek karbonhidrat, şeker ve yağ içeren besinler, paketli, işlenmiş gıdalar, şekerli, asitli ve alkollü içecekler aralıklı oruç diyet listesinde yer almamaktadır" ifadeleri kullanılıyor.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Aralıklı oruç daha sağlıklı yaşamanıza yardımcı olabilir ancak bazı sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişilerin aralıklı oruç diyetini uygulamaması gerektiği uzmanlar tarafından özellikle vurgulanıyor. Vücut kitle indeksi (VKİ) 20'nin altında olan kişiler, karaciğeri, böbreği, hipoglisemiyi etkileyen hastalıklar gibi kronik sorunlar veya metabolik rahatsızlıklardan mustarip olanlar, 18 yaş altı çocuklar, yeme bozukluğu olanlar ile hamile ve emziren kadınların aralıklı oruç diyeti yapmaları uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmiyor.

Dr. Rengin Börekçi'nin sıvı tüketimi konusundaki uyarılarıysa şöyle;

"Açlık saatlerinde, çiğnememizi gerektirecek her gıda insülin seviyemizi yükseltiyor. Bu da doğal olarak aralıklı açlık diyetimizin bozulmasına sebebiyet veriyor. Sakız çiğnemenin bile insulini yükselttiğine dair veriler var. Bu diyette şeker içermeyen her türlü sıvıyı tüketebiliriz fakat kahveyi sınırlı sayı da tüketmeliyiz ve süt doğal şeker içerdiğinden kahve sütsüz olarak tüketilmeli"