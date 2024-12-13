Aralıklı oruç saç uzamasını yavaşlatıyor

Aralıklı oruç, belirli saatlerde yemek yiyip geri kalan süreyi aç olarak geçirmeye dayanan bir beslenme düzenidir. Bu yöntem, tip 2 diyabet ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltması gibi faydalarıyla öne çıksa da yeni bir çalışma, bu düzenin olumsuz yönlerini de gün yüzüne çıkardı. Cell dergisinde yayınlanan bu araştırma, aralıklı oruç sürecinde vücudun enerji kaynağı olarak glikoz yerine yağ kullandığında saç folikül kök hücrelerinin (HFSC) zarar görebileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada fareler üzerinde yapılan denemelerde, 16 saat oruç ve 8 saat yemek şeklindeki bir düzen ya da gün aşırı oruç modeli uygulandı. 90 gün sonunda aralıklı oruç uygulayan farelerin saçlarının sadece kısmen yeniden çıktığı görüldü. Kontrol grubundaki farelerde ise 30 gün içinde tam saç büyümesi gözlemlendi.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Çalışmanın bir diğer aşamasında, 18 saat oruç uygulayan 49 sağlıklı birey incelendi. Bu grupta saç büyümesi %18 oranında yavaşladı. Araştırmayı yürüten Westlake Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Bing Zang, insan metabolizmasının farelere göre daha yavaş olduğunu ve bu nedenle etkilerin daha hafif görüldüğünü belirtti. Ancak, yine de saç foliküllerindeki kök hücre ölümüyle bir miktar büyükmenin azaldığını ifade etti.

Dr. Zang, “Aralıklı oruççun pek çok yararı olduğu için insanlara bu yöntemi terk etmelerini önermiyoruz. Ancak farkında olunması gereken yan etkileri de var,” dedi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Araştırmaya dair yorum yapan Dr. Hans J. Schmidt, aralıklı oruç düzeninin saç döngüsünü etkileyerek dinlenme ve büyükme evrelerini bozabileceğini belirtti. Schmidt, “Özellikle kilo kaybı yaşayan hastalarda saç dökülmesine sıklıkla rastlıyoruz. Aralıklı oruç bu süreci daha da hızlandırabilir,” dedi.

Beslenme uzmanı Monique Richard ise dengeli bir diyetin önemine vurgu yaptı. Richard, “Saç büyükmesi için protein, demir, çinko ve B vitaminleri gibi besinlerin yeterince alınması gerekir. Ispanak, yumurta ve balık gibi besinleri tüketmek faydalı olacaktır,” dedi.

Aralıklı oruç uygulayanlar için, hem kilo kaybını hem de saç büyükmesini destekleyecek dengeli bir beslenme düzeni oluşturulması öneriliyor. Ancak bu konuda daha fazla çalışmanın yapılması önem taşıyor.