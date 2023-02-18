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Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilen itfaiyeciler, enkazdan çıkardıkları yaklaşık 2 milyon doları polise teslim etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 04:12
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Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular

Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular
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Gaziantep'te çöken Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde arama kurtarma faaliyeti yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdan çıkardıkları bir kişinin yanında bir miktar para buldu.

Parayı çıkarmaya başladıkları andan itibaren cep telefonlarıyla kamera kaydı alan ekipler, deste halindeki paraları da siyah bir valize doldurdu.

İtfaiyeciler, özel harekat ekipleri eşliğinde tek tek çıkardığı dolarları polise tutanak karşılığı teslim etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, bu tarz durumlarla çok karşılaştıklarını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren itfaiye ekiplerinin sahada canla başla çalıştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler enkazda ilk olarak vatandaşın canını kurtarmaya çalıştık. Bu arada enkazda mallar da kaldı. Araçlar, ziynet eşyaları, para gibi değerli eşyalar bulundu. İtfaiyeci arkadaşlarımız, önce canları kurtardı ardından buldukları değerli eşyaları sahiplerine teslim ediyorlar. Kent merkezinde çöken bir binada arkadaşlarımız tahmini olarak 2 milyon doları emniyete teslim ettiler. Bu, itfaiye personelinin ruh halini gösteriyor. Hem vatandaşın canının yanında hem de mallarını koruma altına alıyor. Böyle çok olay oluyor, bu yalnızca biri. Biz gördüğümüz eşyaların hepsini emniyete teslim ederiz. Gün, dayanışma ve birlik günüdür."

Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular

PARAYI ENKAZDAN ÇIKARAN EKİP

Parayı çıkaran müdahale amiri Galip Durdu, ilk olarak enkazdan kişileri canlı çıkarmaya uğraştıklarını, önceliklerinin de bu olduğunu söyledi.

Bu tarz olaylarla çok karşılaştıklarını dile getiren Durdu, "Enkaz altında kalan vatandaşların önce canını kurtardıktan sonra çıkan eşyaları emniyete teslim ettik" dedi.

İtfaiye eri Derde Bozgeyik ise arama çalışması sırasında bir oda bulduklarını ve buradan bir kişiyi çıkardıklarını anlattı.

Bu kişinin yanında para gördüklerini ifade eden Bozgeyik, "Şahsın yanında dolarlar vardı. Biz onları aldık, ekip amirimize ilettik. Sonra polis özel harekat ekipleri geldi olay yerine. Tutanak altında onlara teslim ettik. Orada çalışan herkes, bize sevgi gösterisinde bulundu" diye konuştu. (AA)

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