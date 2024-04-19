Arama yapılan araçtan çok sayıda tarihi eser çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bir araç durduruldu.

Araçta ve sürücüsü H.K.'nin üstünde yapılan aramalarda, geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen 8 adet bronz, 1 adet gümüş, 1 adet altın olmak üzere toplamda 10 adet sikke, 5 adet obje ve 20 gram altın tozu bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen materyallere el konulurken, sürücü gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.