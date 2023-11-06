Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Tekirdağ'da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. O.B. isimli şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: İHA
Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Tekirdağ'ın Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hal ve hareketlerinden şüphelendiği O.B. isimli şahsı durdurdu.

Ekiplerin yaptıkları kaba üst aramasında; 3,9 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 2,6 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde buldu.

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YAKALAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüphelinin UYAP, GBT sorgusunda hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı.

O.B. isimli şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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