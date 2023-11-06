Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Tekirdağ'ın Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hal ve hareketlerinden şüphelendiği O.B. isimli şahsı durdurdu.

Ekiplerin yaptıkları kaba üst aramasında; 3,9 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 2,6 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde buldu.

YAKALAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüphelinin UYAP, GBT sorgusunda hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı.

O.B. isimli şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.