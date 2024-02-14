Aranması bulunan 77 kişi yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, aralarında 25 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs ve yağma suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan kişi birlikte 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet' suçlarından aranan 6 kişi olmak üzere toplamda 77 kişinin yakalandığı belirtildi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 191 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahıs adli mercilere teslim edildiği bildirildi.