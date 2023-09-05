Arap aşiretleri terörist Mazlum Abdi'nin başına 50 bin dolar ödül koydu

Arap aşiretleri YPG/PKK terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin başına 50 bin dolar ödül koydu.

Arap aşiretleri terörist Mazlum Abdi'nin başına 50 bin dolar ödül koydu

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürerken Arap aşiretleri, YPG/PKK terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin başına 50 bin dolar ödül koydu.

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Deyrizor’da terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, Haseke, Rakka ve Münbiç kırsallarında yoğun şekilde sürüyor.

Deyrizor'da terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, diğer Arap aşiretlerinin de katılımıyla genişledi.

PKK/YPG'nin yerinden ettiği Arap aşiretlerinin desteğiyle büyüyen mücadelede, terör örgütü, işgal ettiği köylerden kayıplar vererek çekiliyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy YPG/PKK’nın elinden alındı.

Geri çekilen PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde ani baskınlarla Arap aşiretlerine zaiyat verdirmeye çalışıyor.

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