Arap Kadri geri dönüyor

Tekin Aral’ın ünlü çizgi karakterleri Arap Kadri ve Tarzan sinemaya uyarlanıyor. Komedi türündeki filmin başrolünde ise Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor.

Fırt dergisinde yarattığı bu ikonik karakterlerin maceraları artık beyaz perdede izleyicilerle buluşacak. 1976 yılında Tekin Aral tarafından çizilen ve sadık bir hayran kitlesi edinen karakterler, Türk komedi sinemasının önemli isimleri tarafından canlandırılacak.

Yapımcılığını Alp Çağrı Günal ve Samsun Demir’in üstlendiği proje Aralık 2023 tarihi içerisinde vizyona girmeyi planlıyor. Filmin yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk üstlenirken, senaryo Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen tarafından kaleme alındı. Görüntü yönetmenliği ise Ömer Yılmaz’a emanet.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre filmde Arap Kadri karakterini canlandıracak olan isim ise ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan olacak. Arap Kadri’nin yanı sıra Tarzan karakterini kimin canlandıracağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Filmin çekimlerine 22 Eylül’de başlanacak. Film Arap Kadri’nin ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızı ve ormandaki rakibi Tarzan’ın zoruyla İstanbul’a dönüş hikâyesini konu alıyor.