Arap saçına dönmek deyimi ne anlama geliyor?

Arap saçına dönmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyin çok karışık hale geldiğini belirtmek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Artık bazı şeylerin çok karışıp içinden çıkılmaz bir durum alması durumunda kullanılır ve sonuca ulaşılamaz bir hal alması anlamını taşır.

İlk başta doğru ve güzel görünüp sonra yanlış olduğu ortaya çıkan şeylerde de kullanılır.

ARAP SAÇINA DÖNMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu olay artık Arap saçına döndü, işin çıkından çıkamıyoruz artık."

"Annemle halam arasındaki tartışma Arap saçına döndü, olan babama oldu."